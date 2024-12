Elfi, Babbo e Mamma Natale. L’atmosfera avvolge la laguna

COMACCHIO

Dopo un weekend dell’Immacolata segnato dal maltempo, nel fine settimana in arrivo entrerà nel vivo il programma natalizio a Comacchio. Sabato e domenica, dalle 15, avranno inizio le parate degli elfi, Babbo e Mamma Natale, le mascotte ufficiali Lillo e Scintilla, gli Schiaccianoci e le novità 2024 che dal ponte degli Sbirri accompagneranno bambini e famiglie al villaggio di Natale "Comacchioland" al Parco della Resistenza, curato da VL Fusionlab in collaborazione con l’associazione Marasue e Anpi. Ma la festa prenderà il via già al mattino dalle 10, con l’apertura della Christmas House all’Antica Pescheria che dalle 18.30 ospiterà anche l’Aperichristmas con dj set sia sabato che domenica, con l’organizzazione di Asd My Life e Bagno Battija. Sabato alle 16.30 alla Basilica Concattedrale, nell’ambito della rassegna "Concerti in basilica", si terrà l’Elevazione Musicale di Natale con canti e musica della Schola della Cattedrale di San Patrick di Melbourne (Australia). Alle 21, alla Sala polivalente di Palazzo Bellini andrà in scena lo spettacolo "Al Rogit at Gilati" dell’associazione Al Batal. Domenica l’intrattenimento prosegue alle 16, sempre alla Sala Polivalente di Palazzo Bellini, con il nuovo appuntamento de ‘I Colori del Natale’, sotto la direzione artistica di Massimiliano Venturi: protagonisti saranno i burattini di Mattia Zecchi con lo spettacolo "L’albero della fortuna". Dalle 17 alle 19, in piazzetta Trepponti, vi sarà il concerto del maestro Marcelo Cesena a cura di Work and Belong. Questo e molto altro ancora, nella suggestiva cornice della città lagunare, vestita a festa con luci, colori, mercatini sulle barche e le tradizionali Natività allestite all’ombra dei ponti.

v.f.