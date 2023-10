Elicottero caduto, ancora ricerche nel lago

Ancora una giornata di ricerche nelle acque del lago di Cava Sei, a Settepolesini. Altre 24 estenuanti ore di lavoro senza sosta, alla ricerca del corpo del secondo disperso dell’incidente aereo di martedì, presumibilmente l’imprenditore italo-egiziano Hazem Bayumi, proprietario dell’elicottero precipitato. Di lui, però, ancora non c’è traccia. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno continuato a spingersi sempre più in profondità nel bacino che bagna la cava di sabbia, ma senza esito. Parallelamente alle ricerche del secondo disperso, i pompieri stanno recuperando i pezzi del velivolo, allo scopo di ricostruire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto in quel fazzoletto di campagna bondenese.

Non è però un lavoro facile. Le condizioni di visibilità sono scarse e l’acqua, in certi punti, è molto profonda. I sommozzatori operano utilizzando un sonar, che finora ha permesso di individuare diversi rottami, tra cui un pezzo di motore e le turbine. Nelle scorse ore è stata ritrovata la parte superiore dell’elicottero, quella a cui sono fissate le pale. Sulla caduta del velivolo, modello Bell 206B JetRange, la procura ha aperto un’inchiesta contro ignoti per il reato di disastro colposo. Il pubblico ministero Barbara Cavallo si è affidata a un consulente esperto di incidenti aerei, in particolare con coinvolti elicotteri, Stefano Benassi. Il tecnico sta seguendo tutte le operazioni di recupero, in attesa di poter formulare ipotesi sulle cause dell’accaduto. I testimoni hanno parlato di un’esplosione in volo, ma non è l’unica pista al vaglio. È però ancora troppo presto per sbilanciarsi in un senso o nell’altro. Gli elementi raccolti non sono ancora sufficienti e, soprattutto, continua a mancare all’appello il secondo disperso, il pilota. Il corpo senza vita del passeggero è stato invece recuperato mercoledì. Si tratta di un cittadino olandese, la cui identità non è ancora stata rivelata.

Giovedì alla cava di Settepolesini hanno operato anche i carabinieri del Ris, i quali hanno collaborato alla repertazione di resti e rottami affiorati dal lago o recuperati in profondità. Su ogni oggetto verranno svolte analisi specifiche, finalizzate a trovare tracce (eventuali perdite di carburante o altro) utili a risolvere il giallo. Un lavoro che si annuncia lungo e articolato, vista anche la complessità delle operazioni di ricerca.

