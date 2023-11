Elicottero caduto, continuano le ricerche subacquee

Si cerca senza alcuna pausa e senza mai desistere, setacciando i fondali della Cava Sei di Settepolesini di Bondeno, il corpo di Hazem Bayumi, il pilota e proprietario dell’elicottero precipitato. Ieri sono arrivati a Bondeno sette operatori del Centro Carabinieri Subacquei di Genova, per supportare le attività di ricerca nel lago della Cava, del relitto e del corpo del pilota, che ancora non si trova. L’intervento della componente specializzata dell’Arma dei Carabinieri, va ad inserirsi nell’ambito dell’importante attività di ricerca svolta dai Vigili del Fuoco, che dal 10 ottobre hanno operato incessantemente e senza risparmio di energia, recuperando il corpo del passeggero e le parti principali dell’elicottero. Il Centro Carabinieri Subacquei provvede all’addestramento dei militari in forza ai Nuclei Subacquei per l’impiego nelle acque marine e interne in compiti di ricerca e recupero di corpi di reato, armi, munizioni, stupefacenti, cadaveri, relitti sommersi e di soccorso in occasione di alluvioni e allagamenti. Il Centro Subacquei oltre ad aver inviato 5 sommozzatori, che vengono abilitati in seguito ad un impegnativo corso di specializzazione della durata di otto mesi, ha inoltre dispiegato due operatori che impiegheranno nelle ricerche un ROV (Remotely Operated Vehicle), affiancando tecnologia di ultima generazione alle tradizionali tecniche di ricerca in acqua. L’incidente, le cui cause sono al vaglio delle forze dell’ordine è avvenuto il 10 ottobre. E’ stato ritrovato e affidato ai famigliari invece il corpo di Philip Hubert ter Woort, di 62 anni, olandese, residente a Londra, dirigente nella European Bank for Reconstruction and Development.

Claudia Fortini