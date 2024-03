Elicottero caduto a Ferrara: esami tossicologici negativi

Settepolesini (Ferrara), 8 marzo 2024 – Si sta componendo il mosaico per ricostruire l’incidente aereo costato la vita ad Hazem Bayumi, il pilota 73enne e Philip Hubert ter Woort, 62 anni che hanno perso la vita il 10 ottobre dello scorso anno, nel bacino che bagna la cava sei di Settepolesini, nel territorio comunale di Bondeno. Di recente è, infatti, stata depositata la consulenza tossicologica, relativi agli esami compiuti sui corpi di pilota e passeggero.

Esami che hanno dato esito negativo: nessuna delle vittime era in stato di alterazione dovuto all’utilizzo di sostanze o bevande. Per chiudere il cerchio sulle cause che sono all’origine del tragico incidente, mancano ancora alcuni approfondimenti, come la consulenza informatica sui dispositivi recuperati, tra i quali il telefono cellulare del pilota, che è stato recuperato sul fondale del bacino. Ma si tratta di analisi molto complesse, anche per lo stato degli apparecchi che sono stati recuperati dopo essere rimasti a lungo sott’acqua.

A chiudere la fase di indagini, manca ancora la perizia medico-legale sul corpo del pilota e la consulenza degli esperti del Ris di Parma per quanto riguarda particolari approfondimenti sui pezzi dell’elicottero, modello ’Bell 206’, che si è inabissato nel bacino. Accertamenti che avevano come principale obiettivo la valutazione di una possibile esplosione a bordo, prima dell’inabissamento, ipotesi che pare essere praticamente scartata, anche in base allo stato dei corpi.

Di pari passo con le indagini della procura estense, proseguono quelle dell’Ansv (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo). Sembra peraltro che prima di precipitare, il velivolo – che era partito dall’aviosuperficie di Bologna, diretto a Padova – avesse compiuto un’inversione di marcia. Chissà forse la scoperta di un problema, oppure il muro di nebbia che il pilota si è trovato davanti proprio in quell’area della pianura padana. Tutti elementi che saranno messi insieme e approfonditi dai carabinieri del Nucleo investigativo di Ferrara che, coordinati dal pubblico ministero Barbara Cavallo, stanno compiendo un lavoro immane anche per ricomporre il più possibile i pezzi in cui si è frantumato il velivolo dopo lo schianto con l’acqua. Alcuni veramente molto piccoli.

Fondamentale per la conclusione delle indagini, comunque, è stato aver recuperato la parte del serbatorio, perché potrebbe essere stato proprio lì uno dei problemi che hanno portato a far precipitare l’elicottero. Molte, infine, le testimonianze che sono state raccolte dai testimoni che hanno notato il passaggio dell’elicottero quella mattina: in particolare degli operai al lavoro nella cava, i quali hanno sentito un rumore che ha richiamato la loro attenzione, poi un principio di incendio e il velivo sparire ed essere ingoiato dall’acqua.