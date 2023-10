Elicottero caduto a Ferrara: chi è il passeggero

Settepolesini (Ferrara), 20 ottobre 2023 – È di Philip Hubert ter Woort, olandese di 62 anni, il corpo ripescato nei giorni scorsi dal lago di Cava Sei. L’uomo era il passeggero dell’elicottero precipitato due settimane fa nello specchio d’acqua che bagna la cava di sabbia di Settepolesini.

Lo specchio d’acqua che bagna la cava di sabbia di Settepolesini in cui è precipitato l'elicottero: identificato il passeggero. E' Philip Hubert ter Woort, olandese di 62 anni (nel riquadro a sinistra)

Ci sono voluti alcuni giorni, ma alla fine – anche con l’aiuto dell’ambasciata olandese – gli inquirenti sono riusciti a identificare il cadavere. Ter Woort, olandese di nascita ma residente a Londra, aveva lavorato fino a pochi mesi fa come manager della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Ebrd).

Era entrato a far parte dell’organismo finanziario internazionale nel 2009 come responsabile per la Mongolia. Nel 2013 era stato primo dirigente per l’Egitto e, negli ultimi tempi, aveva ricoperto l’incarico di direttore per l’area del Mediterraneo orientale. Ruolo che, fino ad agosto, lo aveva portato a coordinare i lavori dell’istituto in Giordania, Libano, Cisgiordania e Gaza.

La notizia della morte del manager è stata resa nota sul web dalla stessa banca, attraverso un messaggio di cordoglio. "Abbiamo perso un amico ed ex collega in un incidente di elicottero in Italia – si legge nel posto pubblicato sul profilo Linkedin dell’Ebrd –. I nostri pensieri, cordoglio e condoglianze vanno alla famiglia di Philip". Continuano nel frattempo le ricerche del pilota dell’elicottero, l’imprenditore italo-egiziano Hazem Bayumi. I sommozzatori dei vigili del fuoco continuano a scandagliare le acque torbide del lago, spingendosi sempre più in profondità.

Da qualche giorno i pompieri hanno messo in campo un robot a pilotaggio remoto per le ricerche in profondità. Le acque del bacino continuano a restituire detriti e componenti dell’elicottero precipitato, ma purtroppo non c’è ancora traccia del corpo del pilota.

Sull’accaduto la procura ha aperto un’inchiesta per disastro colposo, senza indagati. Nel giorni scorsi a Cava Sei sono intervenuti anche i carabinieri del Ris di Parma, per garantire la corretta repertazione dei frammenti del velivolo, oltre che per eseguire analisi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente aereo. La procura si è poi avvalsa di un consulente, Stefano Benassi, esperto di incidenti con coinvolti elicotteri.