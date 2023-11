Elicottero caduto, trovato il pilota

I carabinieri del nucleo subacquei di Genova, nel corso delle attività di ricerca nel lago della Cava 6 a Settepolesini di Bondeno, hanno individuato e provveduto al recupero della salma di Hazem Bayumi, il pilota dell’elicottero precipitato lo scorso 10 ottobre. Nonostante le difficoltà date dalla pessima visibilità sott’acqua e dalle caratteristiche del fondale, i carabinieri sommozzatori hanno svolto un’accurata attività di ricognizione nella zona interessata dall’impatto definendo dei campi di ricerca, anche grazie anche al grosso lavoro svolto dai Vigili del Fuoco che con dovizia hanno mappato e geolocalizzato ogni singolo ritrovamento da loro effettuato.

L’attività di esplorazione del fondale grazie all’utilizzo del Rov (remotely operated vehicle), ha permesso ai carabinieri subacquei di individuare il corpo ad una profondità di circa diciannove metri che, con non poche difficoltà, è stato recuperato e portato a riva. Nei prossimi giorni gli operatori specializzati dell’Arma continueranno le attività di ricerca per recuperare i pezzi ancora mancanti dell’elicottero. Prima del ritrovamento, nei giorni, erano andate avanti senza alcuna pausa e senza mai desistere, setacciando i fondali della Cava Sei di Settepolesini di Bondeno, le ricerche del corpo di Hazem Bayumi, il pilota e proprietario dell’elicottero precipitato. L’alto giorno erano arrivati a Bondeno sette operatori del centro carabinieri subacquei di Genova, per supportare le attività di ricerca nel lago della Cava, del relitto e del corpo del pilota. L’intervento della componente specializzata dell’Arma dei carabinieri, va ad inserirsi nell’ambito dell’importante attività di ricerca svolta dai vigili del fuoco, che dal 10 ottobre hanno operato incessantemente e senza risparmio di energia. Se per Bayumi sono servite settimane, per il ritrovamento dell’amico passeggero sono servite poche ore: il cadavere di Philip Hubert ter Woort, 62 anni, olandese, residente a Londra, dirigente nella European Bank for Reconstruction and Development, è stato individuato dai vigili del fuoco e consegnato ai familiari del manager. Finalmente la famiglia del pilota Hazem Bayumi potrà riavere il corpo dell’imprenditore che sembrava scomparso per sempre nelle acque del lago artificiale. I due amici erano partiti con l’elicottero per prendere un caffè a Venezia. Doveva essere una gita, una giornata di festa, e invece si trasformò in tragedia. L’elicottero cadde dentro il lago senza lasciare scampo ai due amici.