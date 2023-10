Elicottero precipitato a Settepolesini: un robot per le ricerche sul fondo del lago

Un robot per le ricerche da alto fondale. È la tecnologia messa in campo dai vigili del fuoco per il recupero del secondo disperso e dei resti dell’elicottero precipitato martedì scorso nel lago della cava di sabba Cava Sei di Settepolesini. Ieri, nel luogo dell’incidente, sono arrivati i sommozzatori di Milano con un Rov, un particolare mezzo pilotato da remoto utilizzato per le ricerche in fondali molto profondi. Al momento, a una settimana dall’accaduto, manca ancora all’appello il corpo del pilota, verosimilmente l’imprenditore italo egiziano Hazem Bayumi. Le ricerche continuano senza sosta e, con la nuova strumentazione, i sommozzatori potranno spingersi anche più a fondo in un bacino che in certi punti raggiunge anche i trenta metri. Continua nel frattempo il recupero di resti del velivolo. Nelle scorse ore sono stati recuperati un altro pezzo del rotore e alcune componenti della carlinga.