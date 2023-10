Elicottero precipitato nel lago. Vertice in prefettura sulle ricerche

Anche ieri sono proseguite senza successo le ricerche del corpo di Hazem Bayumi, l’egiziano di 73 anni proprietario dell’elicottero Bell 206B Jet Range precipitato nelle acque della Cava Sei di Settepolesini, a Bondeno. I vigili del fuoco, ogni giorno, stanno mettendo a disposizione una squadra di sommozzatori. In questi giorni sono arrivati reparti sub provenienti da Firenze e Venezia. Il punto sulle ricerche verrà effettuato in una riunione che si svolgerà in prefettura. Bisognerà decidere se continurare, alla luce del fatto che non ci sono sviluppi dal lontano 10 ottobre, ossia dal giorno in cui i pompieri hanno iniziato a scandagliare il fondale di 15 metri del lago artificiale. Va anche tenuto presente che nel luogo delle ricerche cìè una cava e quindi un’attività che sta subendo dei rallentamenti nel proprio lavoro. Intanto nei giorni scorsi c’è stato il riconoscimento ufficiale dell’uomo che era con l’egiziano, un cittadino olandese, con domicilio in Inghilterra, appartenente al mondo della finanza, che quel giorno era sul sedile passeggero dell’elicottero blu. il giorno dell’incidente i due si stavano dirigendo a Venezia, per ’un giro’. Amici da tempo, pare, i due erano appassionati anche di immersioni subacquee. Avevano deciso di regalarsi una giornata o più chissà nella Serenissima, così erano partiti ’Campo volo’ in Valsamoggia-Braglie nel Bolognese, ma raggiunta l’area sopra la cava qualcosa è andato storto. Qualcuno ha raccontato di un botto, di un’esplosione in volo. L’elicottero si è inabissato e da allora, i vigili del fuoco e sommozzatori stanno recuperando pezzo dopo pezzo. Manca, però, il corpo del titolare, un egiziano che da tempo vive nel Bolognese. E’ stato fatto arrivare anche un robot per le ricerche da alto fondale.