Elio e le storie tese al Comunale. Note di solidarietà tra rock e ironia

Un punto di riferimento sul territorio ferrarese per il sostegno ai piccoli pazienti oncologici e alle loro famiglie da quasi trent’anni. In questo lungo periodo ha potuto realizzare e consolidare importanti progetti nell’ambito della psico-oncologia, della musicoterapia e delle cure palliative in età pediatrica, ambiti fondamentali per l’ascolto e il benessere emotivo dei piccoli pazienti. All’ospedale Sant’Anna di Cona l’ Associazione Giulia si impegna a essere il rifugio sicuro di chi ne ha bisogno e per farlo ha organizzato la 17esima edizione di ‘Un Angelo di Nome Giulia’, la grande serata benefica organizzata dall’ associazione di volontariato Giulia, che quest’anno vedrà protagonisti Elio e le Storie Tese con un concerto al teatro Comunale, in programma il 22 ottobre alle 21. "Un evento che è sempre speciale – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti –, che ormai ha trovato nel nostro teatro Comunale una casa accogliente. Con la nuova edizione di ‘Un Angelo di nome Giulia’ Ferrara avrà un’ulteriore occasione per dimostrare stima e riconoscenza per tutto il bene che sta facendo l’associazione Giulia sul nostro territorio. L’associazione, che nel 2026 taglierà il traguardo dei 30 anni di attività, si dimostra una realtà apprezzata e riconosciuta come fiore all’occhiello su tutto il territorio nazionale, per l’assistenza ai minori malati oncologici e per il supporto alle famiglie. Lo dimostra anche questa manifestazione, che ha sempre avuto successo e ha portato nella nostra città artisti di calibro internazionale, spinti dalla causa dell’associazione Giulia".

Sul palco del teatro saliranno dunque Elio e le Storie Tese, a testimonianza della vicinanza e della risonanza che l’evento porta dietro con sé, come sottolineato dal direttore della Fondazione Teatro Carlo Bergamasco: "Non è sempre facile sostenere i costi di un teatro oggigiorno, ma se si presentano queste iniziative il nostro impegno non può mancare. Questo concerto è allo stesso livello delle nostre attività solite e per questo merita attenzione e partecipazione, soprattutto perché ha uno scopo nobile e benefico". Il grande successo dell’ultima edizione con Stewart Copeland, leggendario batterista dei The Police, ha portato l’associazione a spingersi sempre oltre. Un trend che continuerà anche l’anno prossimo, in cui si festeggeranno i 30 anni di attività dell’associazione. "Elio e le Storie Tese – ha concluso il presidente dell’associazione Michele Grassi – sono stati davvero umili e sensibili da accogliere la nostra richiesta e quindi sono onorato di averli con noi. Questa serata nasce dalla necessità di raccogliere più fondi possibile per aiutare e sostenere chi ne ha più bisogno. L’associazione sta cercando da tempo di avviare nuovi progetti, includere nuove attività e ricerche per permettere a tutti di trovare un modo, un sistema per sentirsi meglio". Seppur ci siano state già numerose richieste, i biglietti sono ancora disponibili sul sito di Vivaticket o presso la biglietteria del teatro Comunale.