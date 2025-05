’Elisa’, il tuo assistente virtuale. Enjoy con gli allievi del Brindisi

Un assistente virtuale, dal nome ’Elisa’, e poi i siti culturali più importanti della città, la natura e le spiagge. Sono i contenuti della nuova App ‘Enjoy Comacchio’, frutto del lavoro svolto nell’arco di un anno scolastico dagli studenti e studentesse di alcune classi dell’istituto superiore Remo Brindisi di Lido degli Estensi. Sono stati coinvolti ragazze e ragazzi delle classi II B dell’Indirizzo tecnico economico e della 3 C Enogastronomia e Ospitalità alberghiera - indirizzo Accoglienza turistica che, insieme alla dirigente scolastica Pierlia Stimolo e alla docente che ha seguito i ragazzi nel progetto scolastico Ilenia Ciminà, mercoledì scorso nella sala del consiglio comunale, hanno illustrato l’App e gli altri progetti svolti al sindaco Pierluigi Negri, affiancato dall’assessore ai Servizi alla Persona Rosanna Cinti e dalla responsabile delle politiche educative del Comune di Comacchio Giorgia Mezzogori.

‘Enjoy Comacchio’ rappresenta solo una delle tante iniziative che hanno visto allieve e allievi dell’istituto protagonisti nella promozione del territorio. I giovani hanno accompagnato turisti e famiglie in un viaggio attraverso la bellezza e la tradizione comacchiese nel corso delle giornate del Fai e, recentemente, hanno creato aperitivi alla Casa Museo Remo Brindisi di Lido di Spina, abbinati ad alcune opere esposte, oltre a partecipare aa diversi eventi organizzati nella città lagunare.

L’app, oltre a prevedere un logo, che gli studenti fanno nascere ispirandosi alla espressione dialettale contratta della parola "Comacchio", è in grado di fornire non solo indicazioni sulle attrazioni locali ma anche aiutare un giovane a conoscere tutti gli eventi. Inquadrando un Qr code parte l’applicazione che presenta, hanno dichiarato gli studenti, "una Comacchio accogliente".

Pierluigi Negri, prima della consegna di un riconoscimento simbolico da parte dell’Comune agli studenti, ha spiegato loro come sia importante "continuare anche nel tempo ad emozionarsi quando si fa qualcosa". "Siete fortunati – ha detto l’assessore Rosanna Cinti rivolgendosi ai ragazzi – perché oggi la scuola offre esperienze che ai miei tempi non c’erano". La dirigente scolastica Pierlia Stimolo ha sottolineato come sia "importante portare avanti la collaborazione fra l’istituto e l’Amministrazione". Per il loro impegno ai ragazzi è stato consegnato un riconoscimento.

Valerio Franzoni