‘Elliade’, viaggio tra ritmo e storie. Bandini, una leggenda allo Spirito

Ogni poema epico ha il suo sequel e il suo prequel. Consisterà proprio in questo la prossima puntata della rassegna ‘Tutte le Direzioni in Winter&Springtime’ organizzata dal Gruppo dei 10. Il titolo della serata di oggi (alle 21.30 allo Spirito di Vigarano Mainarda), è ‘Elliade (pt. 2) – Vita epica di una batterista, tra pensieri, suoni e immagini’. L’evento sostituisce il concerto di Gianni Cazzola, che è stato rimandato al 12 maggio. Ma cos’è l’Elliade (pt. 2)? Si tratta di una seconda edizione, riveduta e ampliata, del concerto tenutosi lo scorso anno, che già ci ha abituato a uno spettacolo fuori dai canoni: Ellade Bandini, solitamente seduto dietro tamburi e piatti, si trasformerà questa volta in un fabulatore di se stesso o, meglio, in aedo e narratore della sua vicenda artistica. Sarà l’occasione per conoscere a fondo un personaggio che partendo dalle sale da ballo della provincia ferrarese è riuscito ad arrivare alle vette più significative dell’Olimpo musicale italiano, suonando, fra gli altri, per Francesco Guccini, Mina, Fabrizio e Cristiano De André, Paolo Conte, Vinicio Capossela, Angelo Branduardi, Roberto Vecchioni, Adriano Celentano, Enzo Jannacci, Edoardo Bennato, Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Caterina Caselli, Milva, Al Bano.

Considerato dai colleghi "la Storia della batteria italiana", Bandini condurrà il pubblico in un viaggio attraverso la sua lunga carriera, un racconto suonato e allo stesso tempo una musica raccontata e vista attraverso immagini che evocano tempi vicini e lontani, estremamente presenti nella nostra formazione di ascoltatori a tutto tondo. Una descrizione in prima persona, riferita a un periodo vissuto da protagonista assoluto e che va da quando bastava un semplice gettone telefonico per organizzare i concerti più incredibili a un oggi ipertecnologico, ma sicuramente meno affascinante. "Ho suonato per anni nei dancing vicino a Ferrara – racconta lo stesso Bandini – per poi passare a lavorare in orchestre professioniste più importanti, che si esibivano in giro per tutta Italia. Con loro ho imparato quasi tutto quello che so, il resto è venuto dall’esperienza".