Elly Schlein dà la carica al Pd: "Entrate nelle case dei ferraresi. Andiamo a vincere nel 2029"

"Non ci sono battaglie impossibile. Tutto il Pd è con voi, per il 2029 per vincere a Ferrara: andate nelle case dei ferraresi. Noi abbiamo gli argomenti". Sale sul palco, prende il microfono e saluta "l’Italia antifascista". È una Elly Schlein da repertorio, che parla diritta negli occhi di un popolo che dalla Festa dell’Unità sul baluardo di IV Novembre ambisce a costruire l’alternativa. Lo stato maggiore del partito è schierato, fa lo slalom fra i tavoli e le cucine. Giro di rito, accompagnando la segretaria che dispensa sorrisi, strette di mano e selfie. Giada Zerbini neo segretaria comunale del Pd è accanto a lei e dal palco si rivolge direttamente al primo cittadino Alan Fabbri, fresco di polemica col capogruppo dem in Regione Paolo Calvano. "Siamo stanchi di una destra che divide, polarizza, tutela gli interessi di pochi. Vogliamo essere l’alternativa credibile, seria e propositiva. Abbiamo un progetto: non ci interessano le polemiche e la propaganda. Vogliamo lavorare sodo al futuro della città". Perché, conclude "Ferrara ha bisogno di noi". Il segretario provinciale Nicola Minarelli, aprendo la serata prende un impegno solenne: "Daremo il massimo del supporto alle battaglie del Pd a tutti i livelli e siamo accanto ai comuni che andranno al voto il prossimo anno. Mettiamo in pratica l’unità. Testardamente unitari". È un refrain ricorrente in tutti gli interventi. Schlein promette che "non faremo il favore alla destra di dividerci nuovamente. Tant’è che in tutte le Regioni che andranno al voto, abbiamo costruito la coalizione progressista alternativa alla destra". Applausi, i "brava Elly" corrono dalla platea al palco. Lugi Tosiani, il segretario regionale del Pd, dice che "l’Italia è un Paese che si merita un governo migliore rispetto a quello attuale". Sul modello Emilia-Romagna. La Regione in cui "a Ravenna, il sindaco ha deciso di bloccare un carico di esplosivi destinato al governo criminale di Israele". Il conflitto mediorientale è il caposaldo attorno al quale si innerva la prima parte del discorso di Schlein: "La Flotilla è una straordinaria operazione umanitaria. Sta facendo quello che avrebbe dovuto fare l’Italia, con il suo governo, che invece è reticente e sta frenando le sanzioni verso Israele che l’Ue vorrebbe portare avanti. Vanno sospesi gli accordi di cooperazione a tutti i livelli, ciò che sta accadendo a Gaza è intollerabile". Qui, prendere applausi, era facile. A tutte le latitudini la segretaria nazionale contesta "i legami politici di questo esecutivo, che è subalterno alle destre: da Trump a Orban passando per Netanyahu". Parla di salario minimo, di "lavoro dignitoso", dei "dazi che colpiranno anche le imprese ferraresi" e della necessità di provvedimenti per "abbassare il prezzo dell’energia ai ferraresi". Il passaggio sulla sanità pubblica non manca mai perché "noi vogliamo il modello di Tina Anselmi. Una sanità per tutti, non a misura di portafoglio". Insomma, si respira già un clima da campagna elettorale in questo settembre che alla festa de l’Unità in Gad sa di cappellacci e volontà di rivalsa.