Elodie, Blanco e tanti altri: che festa con 105

La musica di Elodie, Rose Villain, Blanco e tanti altri, è stata protagonista venerdì sera a Porto Garibaldi della tappa comacchiese del 105 Summer Festival. Tanti protagonisti abituati a calcare arene nazionali e internazionali, che hanno scelto la nostra costa per esibirsi. Il pubblico, numeroso, ha dimostrato di apprezzare, riempiendo l’Area Park di via Sicilia a Porto Garibaldi.

L’estate di eventi musicali e non solo, non si ferma però qui nel comune comacchiese. Mercoledì 9 luglio doppio appuntamento: “La lampada di Aladino” a Porto Garibaldi, ore 21.15, e “Sonate al chiaro di luna” al Museo Delta Antico, ore 21.30, con musiche e narrazione sotto le stelle.

Giovedì 10 luglio, alle ore 18, la Stazione Foce delle Valli di Comacchio ospita Duolcevita, concerto con i grandi classici italiani anni ’60. Venerdì 11, sempre alla Stazione Foce, il Conservatorio G. Verdi di Ravenna presenta un concerto per piano e voci, mentre a Lido di Spina (ore 21.30) va in scena “Spazio al Jazz” e a Lido delle Nazioni Alain Deejay. Comacchio torna protagonista alle 21.30 con la Banda Musicale Città di Ravenna in “Big Banda”.

Sabato 12 e domenica 13 luglio, la Stazione Foce accoglie Il vino degli Etruschi alle 11 e alle 18, rievocazione storica con degustazione. Proseguono anche i Concerti all’alba, rassegna che porta la musica sulle spiagge: il 13 al Bagno Kursaal di Lido di Spina (Nicola Morali), il 20 al Bagno Huna (Magnolia Trio), il 27 al Bagno Playa Loca di Lido Estensi (Pop Theory).