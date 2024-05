’Elogio della Pianura’, la rassegna in ricordo di Dante Bighi

A Villa Bighi, domani alle 18.30, prenderà il via la rassegna "Elogio della pianura 2024" organizzata in occasione del trentennale della scomparsa di Dante Bighi. Una rassegna che prende il nome dal primo "libro oggetto" dell’artista, un tributo alla sua terra e alle radici, che continua a essere oggetto di studio, ricerca multidisciplinare e ispirazione. La prima giornata sarà caratterizzata dall’inaugurazione della mostra, aperta fino al 30 giugno, dei fotografi Andrea Bighi, Marco Caselli Myotis e Francesca Occhi e dalla presentazione digitale delle fotografie storiche selezionate e tratte dall’archivio del Fotoclub "Il Torrione" di Copparo. Il dialogo secolare e continuo tra uomo e terra, in relazione al paesaggio, alla ciclicità del tempo, al rapporto di simbiosi tra essere umano e natura, è un tema che non smette di trovare chiavi di lettura nel lavoro degli artisti: accade anche nelle foto di Francesca Occhi, Andrea Bighi e Marco Caselli Myotis, ognuno di loro concentrato sulla pura ricerca artistica di immagini legate alla terra. I tre fotografi rileggono il soggetto del libro "Elogio della Pianura" come tributo alla linea orizzontale della pianura ferrarese, a partire da premesse differenti e percorsi indipendenti che diventano convergenti. Spazio anche alla documentazione fotografica, grazie agli scatti raccolti dall’archivio fotografico del Fotoclub "Il Torrione", attraverso i quali sarà possibile ripercorrere i luoghi che compongono l’immaginario della pianura ferrarese. Il programma di mostre, incontri e concerti è ideato dal Centro Studi Dante Bighi, in partnership con il Comune di Copparo, Il Turco, Esterno Verde, Fondazione per l’Agricoltura Fratelli Navarra e in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Ferrara.