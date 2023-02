Caritas Italiana partecipa alle varie iniziative a sostegno delle popolazioni di Turchia e Siria colpitedal terremoto ed è punto di riferimento per la Chiesa italiana. Caritas Siria e Caritas Turchia, a loro volta, sono il punto di riferimento per la Chiesa cattolica e garantiscono il collegamento in loco con le autorità locali. È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana utilizzando il conto corrente IT 15 E 05387 13005 000002957007, BPER AG. 4 di Ferrara Corso Martiri della Libertà, intestato a Arcidiocesi di ferrara – comacchio con causale “Terremoto Turchia e Siria 2023”.