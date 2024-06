Emergency Days a Ferrara. Il racconto di Patrick Zaki

Chiude ufficialmente oggi la quattordicesima edizione degli Emergency Days Ferrara, manifestazione organizzata al centro sociale Il Parco in via Canapa 4, ma non mancheranno neanche in questa occasione incontri, musica, cibo e attività per grandi e piccini. Nello specifico l’ultima giornata degli Emergency Days vedrà un doppio incontro pubblico: dalle 19 Pasquale Pugliese (Movimento Nonviolento), Paola Feo (direttrice del coordinamento volontari di Emergency) e la ricercatrice Valentina Bartolucci affronteranno le difficoltà di pronunciarsi contro le guerre in questo momento storico e lo faranno nel dibattito dal titolo “Parlare di pace in tempo di guerra”. Dalle 20.30 poi l’evento speciale organizzato per questa quattordicesima edizione degli Emergency Days Ferrara: Patrick Zaki, intervistato dalla giornalista Laura Cappon, racconterà la sua terribile vicenda e la sua detenzione durata 20 mesi in Egitto presentando inoltre il suo libro “Sogni e illusioni di libertà. La mia storia”.

Alle 22 spazio alla musica dei Keep Queen Alice, che delizieranno il pubblico degli Edays con il loro repertorio dedicato a ricreare la magia e l’energia della band di Freddy Mercury.

L’ultima giornata del festival organizzato dai volontari di Emergency Ferrara avrà un occhio di riguardo anche ai bambini con il laboratorio “Nel verde del parco” a cura dell’associazione Circi (alle 19). A seguire, sempre per i più piccoli, uno spazio bimbi per disegnare, svolgere piccoli lavoretti, giocare e divertirsi insieme ai volontari di Emergency Ferrara.