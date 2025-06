‘Emergency days’ nel ’Parco’. Quei cinque giorni per riflettere

Al via ‘Emergency Days’. Si tratta dei cinque giorni organizzati dal centro sociale Il Parco in collaborazione con il gruppo Emergency Ferrara vedranno come sempre varie attività con dibattiti, approfondimenti e presentazioni di libri su temi di attualità, ma anche spazio per i più piccoli. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Ferrara. Nella giornata di ieri presentati i dettagli dell’iniziativa.

All’incontro sono intervenuti Antonella Strammiello (coordinatrice gruppo Emergency Ferrara), Serena Cavallari (volontaria Emergency Ferrara), Sergio Rossoni (presidente Centro Sociale Il Parco), Matteo Bianchi (Librerie Coop), Pietro Perelli (Estense.com) e Andrea Marra (AVIS Ferrara). "Siamo contenti anche quest’anno – ha ricordato Strammiello – di poter proporre cinque giorni di attività per promuovere una cultura di pace e rispetto dei diritti. Un modo concreto per sostenere le azioni di Emergency nel mondo". Il luogo della manifestazione sarà il centro sociale Il Parco, in via Canapa, adiacente al Parco Urbano e a pochi passi dalle mura estensi. Anche questa quindicesima edizione dell’evento sarà dedicata ai valori che Emergency continua a portare avanti. Ogni giornata si aprirà alle 19.30 con un incontro pubblico o una presentazione di un libro dedicato a varie tematiche che toccano i valori di Emergency da vicino. Si parlerà della tragedia di Gaza, di storie di migranti e di mobilità negata, di Costituzione, articolo 11 e di ripudio della guerra e infine di sfruttamento del lavoro. Dalle 20 tutti i giorni laboratori e giochi per i più piccoli e dalle 21:30-22 spazio alla musica per ballare e cantare. Nella giornata di oggi alle 19.30 presentazione del libro ‘il loro grido è la mia voce-poesie da Gaza’, alle 20 ‘l’arte del riciclo’ e alle 22 concerto dei ‘Doctor & the blues Thinkers’. Tutti i giorni poi la libreria tematica per grandi e piccini di Librerie.coop, la mostra fotografica ‘L’ospedale dei bambini’ dedicata al centro di chirurgia pediatrica di Emergency ad Entebbe in Uganda e lo shop di Emergency in cui si avrà la possibilità di acquistare gadget, avere informazioni sulla attività dell’associazione e provare l’esperienza del visore che permetterà proprio di entrare direttamente all’interno dell’ospedale in Uganda. Inoltre, sarà presente anche uno stand gastronomico. Il ricavato degli Edays di Ferrara sarà devoluto alle attività e ai progetti di Emergency nel mondo.

Mario Tosatti