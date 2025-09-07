Emergenza abitativa, il piano d’accoglienza

In occasione della messa a ricordo di don Pietro Mazzanti, che nella parrocchia di San Pietro è stato per ben 28 anni, vi è stata la benedizione del Cardinale Matteo Zuppi e l’inaugurazione di mini appartamenti per combattere il disagio abitativo, iniziativa della Caritas Bologna che ora è arrivata anche a Cento. "Con questo luogo che abbiamo appena inaugurato arriveremo a dare accoglienza a 90 persone. Il Progetto Bet per noi significa casa, coinvolge tutta la zona pastorale 3 e in modo particolare San Pietro, San Biagio e Penzale, guidato da Caritas – ha detto Don Matteo Prosperini, direttore della Caritas Diocesana – Accogliamo le richieste di alcuni parroci tra i quali don Paolo Marabini, per aiutare anche economicamente le parrocchie a nel realizzare questi appartamenti che sono una transizione abitativa. Il tema delle case e dell’abitare oggi è quello più sanguinoso di tutti, non siamo operatori sociali o cooperative ma siamo un punto che serve per dare un po’ di aiuto". Gli esponenti della Caritas di Cento hanno spiegato che si tratta di "un’esperienza nuova di un progetto arrivato in città per la prima volta, accogliendo l’invito di Caritas di Bologna". Don Pietro che lo stesso Don Marabini ha ricordato "per la sua grande fede operosa e di estrema concreta generosità". "La parrocchia è una famiglia, ma voi lo sapete e lo state mettendo in pratica – ha commentato il Cardinale Matto Zuppi – è dove c’è il buio che queste luci si vedono ancora più forti per affrontare le tenebre del mondo".

Laura Guerra