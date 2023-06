Emergenza carcere, nuovo appello "Impossibile organizzare i servizi"

Negli ultimi mesi il carcere ha dovuto prendere atto della "drastica riduzione della forza effettiva in servizio, a oggi poco più di 160 unità disponibili, a fronte di una pianta organica già ampiamente inadeguata, 212 unità". È l’ennesimo grido di dolore dei sindacati di polizia peniternziaria sulla situazione che ormai da anni si vive tra le mura dell’Arginone. "Duole segnalare una gravissima carenza di organico, anche a fronte di uno spropositato aumento dei carichi di lavoro registrato negli ultimi anni con l’assegnazione di troppi circuiti detentivi – scrivono in una nota Sappe, Sinappe, Osapp, Uilpa, Uspp, Fns Cisl, Cgil Fp e Cnpp –. Sembra scontato intuire quale dispiego di personale sia necessario e quante difficoltà si rilevino nella convivenza di così tanti circuiti per garantire il pieno svolgimento di tutte le attività quotidiane alla popolazione detenuta, nonostante la struttura non sia idonea a tutta questa promiscuità". Ad oggi, aggiungono i rappresentanti dei poliziotti, sembrerebbe che, a fronte di una capienza regolamentare di 240 detenuti, "siano

stabilmente presenti circa 370 detenuti. Solo negli ultimi mesi circa 15 agenti sono state perse e non sostituite, causando gravi problemi nella predisposizione mensile e quotidiana dei servizi del personale".

Analizzando le schede riassuntive sugli organici fornite alle organizzazioni sindacali nell’ultimo periodo, "non si può evitare di notare come in istituti della stessa regione simili per capienza, ma con meno circuiti detentivi presenti, siano previste e attualmente presenti molte più unità rispetto a quelle assegnate alla casa circondariale di Ferrara". Le sigle concludono con un appello ai sottosegretari alla Giustizia e alle massime cariche dell’amministrazione penitenziaria. "A loro – chiudono – abbiamo rivolto la preghiera di un concreto impegno per l’integrazione di un congruo contingente di personale di polizia penitenziaria, circa 40o 45 unità, delle quali almeno 25 o 30 del ruolo agentiassistenti, affinché si ristabiliscano le condizioni di sicurezza ottimali e possano essere finalmente garantiti i dirittti del personale di polizia penitenziaria".