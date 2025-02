Emergenza carceri, lunedì e martedì niente udienze per i penalisti

Lunedì e martedì i penalisti ferraresi si asterranno dalle udienze e da ogni attività giudiziaria "a fronte – scrive l’avvocato Cecilia Bandiera, presidente della nostra Camera penale – dell’attuale emergenza umanitaria che affligge le carceri del distretto dell’Emilia Romagna". Il Coordinamento delle Camere penali, "vista la grave situazione in cui continua a versare l’esecuzione penale italiana tra sovraffollamento carcerario, inidoneità delle strutture e carenza di personale", con delibera del 6 febbraio ha demandato alle Camere penali aderenti, "l’adozione di determinazioni quali l’astensione per due giorni consecutivi dalle attività giudiziarie". Lo stesso Arginone, continua la nota, "testimonia una grave situazione di degrado e sovraffollamento occasionata anche dall’ingresso nella struttura carceraria di soggetti con evidenti problematiche psichiatriche a fronte di una cronica carenza di personale penitenziario e sanitario, risultando gravemente insufficienti i fondi destinati alle attività trattamentali, in particolare quelle lavorative, che continuano a coinvolgere un esiguo numero di detenuti".