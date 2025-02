Emergenza incendi, donata una sedia per aiutare i disabili

Una sedia particolare per poter far uscire dalle abitazioni le persone con disabilità, durante un incendio e delle tabelle per comunicare con donne o uomini sorde che siano all’interno di un immobile aggredito dalle fiamme. Sono questi materiali che ieri pomeriggio presso la sede dell’ organizzazione di volontariato "Il Volo" Centro Servizi e Consulenze di Fiscaglia sono stati consegnati al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Antonio Del Gallo. Una donazione alla presenza del sindaco Fabio Tosi e tutta la giunta, del presidente dell’associazione "Il Volo" Paolo Banani e con una nutrita rappresentanza dei Vigili del Fuoco. L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del Progetto "+ Vicini" di Coop Alleanza 3.0 ed insieme alla sedia sono state inoltre consegnate alcune tabelle per la comunicazione contenenti le più importanti informazioni in caso di emergenza, tradotte in Comunicazione Aumentativa e Alternativa. Queste tabelle hanno la funzione di favorire la comunicazione tra i soccorritori e le persone soccorse che non comunicano verbalmente o che hanno bisogni comunicativi complessi, come non parlanti, non udenti ma anche parlanti con difficoltà, udenti, ma con un ritardo cognitivo. La sedia ha un valore di oltre 500 euro, da Coop c’è stato un contributo di 300 euro mentre l’altra parte è stata aggiunta dall’associazione "Il Volo". La vicepresidente Michela Grassi ha sottolineato come i Vigili del Fuoco siano punto di riferimento per tutti e infine il comandante Del Gallo ha ricordato come l’evacuazione a persone disabili durante gli incendi sia una delle operazioni più complesse, sui quali i Vigili del Fuoco effettuano continui aggiornamenti per essere sempre pronti nel caso di bisogno dei cittadini.

c. c.