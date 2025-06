Emergenza piccioni, a Bondeno installazione di dissuasori

Divieto di sosta in arrivo per una porzione di via Libertà, di fronte al numero civico 38, nel centro del quartiere Santissimo, per la sola giornata di martedì 10 giugno. Il provvedimento verrà adottato allo scopo di consentire l’installazione su di un edificio privato di un impianto dissuasore per piccioni. Su richiesta inoltrata dall’azienda incaricata, la Polizia Locale dell’Alto Ferrarese ha introdotto una serie di misure per garantire la sicurezza dei lavoratori addetti al servizio e per la circolazione stradale.

Per la precisione, dalle ore 8 alle 19 di martedì 10 giugno, sarà introdotto un divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli dei trasgressori, in un’area di poco più di 18,75 metri quadrati situata davanti al numero civico 38 di via Libertà. L’ordinanza n. 42 della Polizia Locale prevede che il cantiere sia perimetrato e segnalato allo scopo di evitare qualsiasi tipo di pericolo per i passanti. Qualora il cantiere stesso dovesse provocare una strettoia sarà necessario indicarlo mediante apposita segnaletica.