Emergenza, simulazione tra i banchi

Pericolo! La scuola di via Padova va evacuata, ma è solo un’esercitazione. Lunedì dispiegamento di forze, associazioni di volontariato, carabinieri e vigili del fuoco di Portomaggiore hanno svolto una simulazione di soccorso nella scuola secondaria di primo grado "Cavallari" dell’Istituto Comprensivo di Portomaggiore.

Per il secondo anno consecutivo l’evento formativo incentrato sulla sicurezza ha scelto la scuola per una prova di evacuazione e simulazione di emergenza. Volontari e professionisti di vigili del fuoco, associazioni di Protezione civile, le associazioni bersaglieri e carabinieri, il nucleo cinofilo e droni dell’Anc, hanno coordinato ed eseguito il tutto, alla presenza anche di carabinieri e Polizia locale, e formato gli studenti in classe, ognuno per la propria parte di competenza.

Presenti anche l’assessore agli eventi Gian Luca Roma e il sindaco Dario Bernardi, che commenta: "Una bella esperienza per l’istituto con l’obiettivo di migliorare la sicurezza. Qui siamo tutti assieme al termine del pranzo offerto da Pro Loco: davvero tante le persone che ci hanno dedicato questa giornata. Grazie davvero a tutti e anche alla scuola per la disponibilità e la collaborazione".