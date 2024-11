"Emergenza topi nelle frazioni"

E’ emergenza topi nell’Argentano, avvistati numerosi nei pressi del centro abitato di Bando e in diverse aree del territorio. Lo segnala il capogruppo di Fratelli d’Italia, Nicola Fanini, in un’interrogazione. "In più circostanze diversi cittadini di Bando hanno lamentato, sia con segnalazioni agli organi comunali sia attraverso post sui social network, chiaro disagio. Circostanza che sembrerebbe presente in altre aree del nostro Comune, essendo già stata registrata nei mesi precedenti anche nella frazione di Santa Maria Codifiume". Fanini mette in guardia sui rischi di natura igienico-sanitaria: "La presenza dei roditori contribuisce a creare zone non salubri a causa delle malattie ci cui si fanno portatori questi animali. Per questo è necessario introdurre azioni il più possibile efficaci per evitare che la presenza dei topi si protragga, in particolare in aree abitate e vicino ad attività". Il leader argentano di Fd’I conclude invitando il sindaco Andrea Baldini e la giunta a intervenire con tempestività per stroncare il fenomeno.