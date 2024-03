Emergenza-urgenza, i numeri. Potenziati i pronto soccorso. Nel 2023 oltre 147.000 accessi. Le misure per limitare le attese

Emergenza-urgenza, ecco i numeri della riorganizzazione. Complessivamente il sistema ospedaliero dell’Ausl è dotato di 480 posti letto distribuiti negli ospedali del Delta, di Argenta e di Cento. Per quanto riguarda l’Azienda ospedaliera di Cona ha una capacità di 710 posti per ricovero di base, oltre ad erogare funzioni specialistiche per l’intero territorio. Proprio al Sant’Anna, nel 2023 il pronto soccorso ha avuto 86.761 accessi. Ad Argenta 14.271, al Santissima Annunziata 21.528, al Delta 24.649. Nel complesso sono stati 147.209. Di questi 70.653 (43,9%) codici verdi e bianchi. Rispetto al passato, gli accessi sono aumentati in tutti i Ps ad eccezione di quello di Cento. Va evidenziato che durante il periodo Covid si è registrata una forte flessione: se il tasso di crescita 2013-2019 si fosse mantenuto costante anche negli anni successivi il valore teorico di accessi nel 2023 sarebbe stato pari a circa 167.000, contro i 147.000 osservati. "Il progetto di riorganizzazione della rete emergenza-urgenza – così l’Ausl – intende fornire servizi appropriati liberando risorse per la vera urgenza e valorizzando la Medicina del territorio. Tra gli obiettivi, il miglioramento della funzione di triage, dal punto di vista organizzativo e strutturale; il controllo dei tempi di permanenza in Ps; governo e corretta gestione dei flussi dei pazienti in emergenza urgenza; prevenzione degli accessi evitabili e governo dell’iperafflusso dei pazienti; miglioramento delle dimissioni".

Strumenti. Tra le misure messe in atto per arrivare a ciò, ecco i ’Fast track’, la possibilità cioè di indirizzare alcune specifiche tipologie di pazienti, a bassa complessità, direttamente dal triage allo specialista di riferimento. Il ’See and treat’, percorso dedicato ai pazienti i cui problemi possono essere risolti direttamente all’accoglienza evitando diversi passaggi e procedure. Dalla loro attivazione hanno visto già 760 pazienti. Poi i ’Flow manager e i Bed manager’, due figure infermieristiche la cui funzione è quella di ottimizzare il flusso dei pazienti in modo da facilitarne il ricovero o l’invio ad altri servizi. Oltre alla riorganizzazione strutturale e logistica dell’area di triage, inoltre, sono stati implementati protocolli di trattamento del dolore sul paziente in attesa.

Interventi strutturali. Effettuati lavori di ristrutturazione dell’area di triage del Ps e il trasferimento della Medicina di emergenza-urgenza e dell’Obi di Cona in sedi più funzionali: in entrambi i reparti è stata installata una nuova centralina di monitoraggio multiparametrico per tutti gli 8 letti dell’Obi e per 8 dei 24 letti della medicina d’urgenza. Le nuove postazioni di triage sono salite a 6 e, contestualmente, sono stati anche realizzati due nuovi box di valutazione parametri e due nuove postazioni lavoro centrali. Lavori di ristrutturazione anche al Delta (2,8 milioni), mentre ad Argenta terminerà quest’anno il cantiere del nuovo Pronto soccorso, anche questo finalizzato alla riqualificazione della rete emergenziale. Infine a Cento, completati i lavori di riqualificazione per 195mila euro.

Numero unico e Cau. A ottobre è stato attivato il nuovo numero unico della continuità assistenziale (ex guardia medica) e, contestualmente, riorganizzato il servizio in tutta la provincia con più ore di ambulatorio. Infine attivati cinque Cau, i centri nati per fornire una risposta di prossimità adeguata e veloce ai problemi sanitari a bassa complessità del cittadino: Cittadella San Rocco, San Camillo di Comacchio, Casa della Comunità di Portomaggiore, Bondeno e Copparo.