Emilia, campionessa di fair play "Gaia è un’amica, l’ho vista ferita e ho deciso di non tirare quel colpo"

di Mario Tosatti

La ferrarese Emilia Rossatti campionessa di sportività. La cronaca ci riporta a sabato per la terza giornata dei campionati italiani Under 23 a Vercelli, precisamente nella finale della spada con vittoria di Gaia Traditi. Emozioni speciali e protagonista assoluta Emilia Rossatti dell’Accademia ‘Bernardi’ di Ferrara. Una finale emozionante, che ha visto l’infortunio della romana classe 2000 a 17 secondi dalla fine. Qui entra in scena la ferrarese, con un gesto di grande fair play. Alla ripresa della finale, infatti, Emilia ha deciso di non tirare capendo l’entità del problema alla caviglia destra della campionessa italiana, congelando il risultato e classificandosi seconda. Emilia, 22 anni, oltre a essere una spadista di livello nazionale, è anche laureata in biotecnologia mediche a Ferrara da luglio scorso, ora sta proseguendo gli studi magistrali in biotecnologia della medicina traslazionale. La giovane spiega gli ultimi secondi della finalissima dei campionati italiani: "Eravamo sul punteggio di 12 a 9 e io dovevo recuperare se volevo vincere, ma durante un affondo Gaia facendo un passo indietro si è slogata la caviglia. A quel punto è stato necessario l’intervento del medico e sono trascorsi circa 5 cinque minuti. Io mi sono confrontata – prosegue Emilia Rossatti – col mio allenatore Riccardo Schiavina sul da farsi e lui mi detto ‘fai quello che ti senti’. Sinceramente non ho avuto nessun dubbio. Quando siamo tornate in pedana ho scelto di non ‘tirare’ facendo passare il tempo che mancava fino alla fine e congelando il risultato sul 12 a 9, con vittoria di Gaia Traditi". Una ‘scelta’ di grande sportività, ma spontanea come ribadisce Emilia: "Non ho mai avuto dubbi su quello che dovevo fare, sono molto felice di avere deciso così. Gaia mi ha ringraziato ed eravamo tutte e due molto emozionate. Tutti hanno applaudito, è stato un bel momento di sportività". La campionessa di far play ha aggiunto: "E’ come se avessi vinto. Il mio allenatore mi ha detto di essere molto fiera di me per la decisione presa e anche della prestazione fatta in gara, portando a casa una medaglia d’argento". Sul rapporto con Gaia Traditi, la giovane ferrarese precisa: "Noi siamo molto amiche ci sentiamo spesso, inoltre, usciamo sempre insieme. Ci rivedremo con piacere nel ritiro della nazionale, un rapporto davvero speciale". Gli obbiettivi sportivi di Emilia Rossatti sono gli europei under 23 a Budapest tra il 25 e 28 maggio: "Spero di essere convocata, ci sono buone possibilità. Poi sarà la volta dei campionati italiani assoluti a La Spezia nei primi giorni di giugno, dove parteciperanno anche le atlete della formazione femminile olimpica".

Una passione per la scherma che Emilia spiega così: "Ho iniziato ha schermare da piccolissima, da quando avevo 7 anni sempre all’Accademia ‘G. Bernardi’ di Ferrara. Una passione che è nata da un amico di famiglia, che mi ha portato per la prima volta in una palestra per fare scherma e da lì è stato amore a prima vista per quest’affascinante disciplina sportiva. All’inizio ho praticato per due anni il fioretto, poi con squadra abbiamo scelto di specializzarsi nella spada e da lì è proseguito il mio percorso di crescita".