Emilia Rock Stars sotto il Grattacielo

Proseguono le iniziative di ‘Giardino per tutti’, la rassegna in programma per il mese di agosto al parco Coletta, ai piedi del Grattacielo. Questa sera, a partire dalle 21, un concerto dedicato alla musica rock emiliano romagnola con un tributo ai grandi artisti emiliani (Vasco Rossi, Ligabue e Zucchero). Sul palco Emilia Rock Stars (appuntamenti targato Nada Mas Edizioni).