Emilia-Romagna a tavola. A Soncini il riconoscimento per la ’Costanza nella qualità’

C’è anche la ferrarese Maria Grazia Soncini del noto ristorante ’La Capanna’ di Eraclio (Codigoro) tra i premiati in occasione della presentazione della terza edizione della guida ’Emilia-Romagna a Tavola’. Soncini riceverà l’accolito per la sua ’Costanza nella qualità’. Assieme a lei verranno premiati vari professionisti del settore culinario. Tra questi Massimiliano Mascia del ristorante San Domenico (Imola), Massimo Bottura dell’Osteria Francescana (Modena), che riceverà il titolo per il ’Piatto dell’anno’, Andrea Bravaccini, proveniente dal Del Lago (Bagno di Romagna), e Piero Pompili da Al Cambio (Bologna), che sarà insignito del titolo di ’Maître dell’anno’. Per quanto riguarda il ’Giovane dell’anno’, il premio andrà a Riccardo Forapani del ristorante Cavallino (Maranello). Sotto la direzione di Gianluca Montinaro, storico delle idee e professore universitario, autore di numerosi saggi e monografie, dal 2010 membro del comitato di direzione della Guida Espresso ai Ristoranti d’Italia e sommelier Ais, la guida ’Emilia-Romagna a Tavola 2024’ conduce gli appassionati in un viaggio attraverso numerosi e diversi territori. Dal mare alla montagna, dalla pianura alla collina, ogni angolo dell’Emilia-Romagna offre sapori unici e autentici. L’incontro di presentazione della guida avverrà lunedì 6 novembre alle 10.30 presso Acetaia Giusti di Modena (Mo). Un primo saluto sarà da Claudio Stefani, titolare Acetaia Giusti , inoltre intervengono Gianluca Montinaro, direttore guida Emilia-Romagna a Tavola e l’editore Filiberto Zovico.

re. fe.