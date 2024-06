Emiliani e con i capelli castani . Si cercano bimbi per Guareschi

Casting a Ferrara per il film ‘Giovannino Guareschi - Non muoio neanche se mi ammazzano’ che si girerà in Emilia in settembre, prodotto da Anele con Rai e il supporto di Emilia Romagna Film Commission. Per quest’opera televisiva che vede alla regia Andrea Porporati che vanta anche una candidatura al Leone d’Oro, si cercano bambini per ruoli principali. L’appuntamento a Ferrara è fissato per lunedì. Per tentare di vivere un’esperienza indimenticabile sul set di un film che racconta la storia del celebre scrittore emiliano, si dovrà avere diverse caratteristiche. Il casting cerca una bambina tra i 7 e 9 anni, e due bimbi, uno tra i 7 e 8 anni e l’altro tra i 10 e 11 anni. Per tutti la caratteristica è che siano emiliani e che abbiano i capelli neri, castani o castano chiaro. I casting che si svolgeranno con Emilia-Romagna Film Commission, sono rivolti a chiunque risponda ai requisiti richiesti, con o senza esperienza pregressa. Per informazioni e autocandidature si deve scrivere a casting.minori.guareschi@gmail.com. Poi, dotati della liberatoria compilata e firmata dai genitori o da chi ne fa le veci, il ritrovo per gli aspirati bimbi protagonisti sarà lunedì dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 in via Poledrelli 21, a Ferrara. Il film racconterà la vita dello scrittore.

l. g.