Emilio ed Enzo Sereni, due fratelli resistenti. Vite a confronto al Meis

Oggi al Meis l’incontro sui fratelli Sereni. Le celebrazioni per la Liberazione proseguono oggi, alle 17.30, al Bookshop del Meis (via Piangipane 81) con l’incontro ‘Emilio ed Enzo Sereni, due fratelli resistenti, due vite straordinarie. Le scelte, i percorsi e i documenti’. Organizzata con l’Istituto Alcide Cervi di Gattatico (Reggio Emilia) e l’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, la conferenza metterà in luce le affascinanti vicende che videro per protagonisti i fratelli Emilio ed Enzo Sereni. Intervengono Alberto Cavaglion, Università di Firenze (“Paesaggi Sereni”) e Caterina Bavosi (“L’Archivio-Biblioteca Emilio Sereni: peculiarità di un archivio d’autore”). Modera Chiara Visentin, direttrice e responsabile scientifica Biblioteca Archivio Emilio Sereni per il paesaggio.