Emily Vegliante, al via ai primi accertamenti per la carabiniera morta

Cento, 14 maggio 2023 – La procura muove i primi passi per gettare luce sulla tragedia di Emily Vegliante, la carabiniera 23enne morta nell’incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio a Renazzo. Nelle ore successive alla tragedia, in via Mentessi è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale nel quale sono confluiti i primi atti. Nella giornata di ieri, a quanto si apprende, è stata svolta l’ispezione esterna del corpo della giovane militare. Il prossimo passo potrebbe essere l’iscrizione di uno o più nomi nel registro degli indagati, atto dovuto per consentire tutte le attività di indagine finalizzate a ricostruire la dinamica del terribile incidente. Mentre gli inquirenti svolgono i passaggi tecnici, continua l’ondata di pensieri e messaggi di cordoglio per la giovane carabiniera e mamma di un bimbo di quattro anni.

Vegliante, originaria di Solopaca (in provincia di Benevento), era in servizio alla compagnia carabinieri di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. Giovedì pomeriggio viaggiava su una Fiat Punto insieme a un collega. La vettura percorreva via Modena quando, all’altezza dell’azienda Merighi, si è scontrata con una Peugeot proveniente dal senso di marcia opposto. L’impatto è stato violentissimo. Per Vegliante non c’è stato nulla da fare. Feriti anche il conducente della Fiat Punto e quello della Peugeot. Il collega della giovane ha riportato ferite giudicate guaribili in 40 giorni. Trenta giorni di prognosi, invece, per il conducente dell’altra vettura. Sul posto, oltre al 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi.

Numerosi, si diceva, i messaggi di cordoglio per la giovane. Colleghi e amici si sono stretti alla famiglia in un momento di dolore straziante e inimmaginabile.