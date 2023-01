Emissioni, la normativa

1 Pm10

E’ il particolato aerodisperso: in sostanza è l’inquinante atmosferico che provoca i maggiori danni alla salute umana, non solo in provincia di Ferrara o in Italia, ma in tutta Europa. Le emissioni derivano principalmente dai combustibili fossili.

2 La normativa

Il limite massimo di emissioni giornaliere che la normativa prevede per le polveri sottili è di 50 microgrammi per metro cubo, oltre viene considerato uno sforamento e ne sono consentiti massimo trentacinque nell’arco di un anno. In provincia di Ferrara ancora non si riesce a rispettare questi parametri.

3 Biossido di azoto

I livelli di biossido invece hanno raggiunti livelli accettabili e si sono stabilizzati già da alcuni anni.