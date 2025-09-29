Emozioni e foto, un successo. Ecco i vincitori della rassegna

Si è conclusa con grande successo e partecipazione, la terza edizione del concorso internazionale di fotografia ‘Emozioni 2025’, organizzata dal FotoClub Controluce di Fiscaglia in collaborazione con il gruppo Facebook Foto Unity. Ben 1.570 gli scatti provenienti da tutta Italia e per un terzo anche dall’estero, testimonianza del crescente interesse verso un’iniziativa che valorizza lo sguardo emozionale attraverso l’arte fotografica. Sono state premiate le 10 fotografie finaliste, selezionate per l’elevata qualità tecnica, compositiva e per la capacità di suscitare forti emozioni. Inoltre, 40 scatti tra i più meritevoli sono stati esposti nella palazzina dello Iat davanti all’abbazia di Pomposa a Codigoro, trasformata per l’occasione in una galleria d’arte fotografica visitabile dal pubblico. La premiazione tenutasi, al teatro Vittoria di Massa Fiscaglia, ha visto la vittoria del veronese Federico Zannarini, seguito dalla triestina Cristina Bozieglav e da Sassuolo Tiziana Marchetti, premiati rispettivamente con medaglie d’oro, argento e bronzo. Alla cerimonia presenti anche il sindaco Fabio Tosi, Stefano Muroni, attore, sceneggiatore e fondatore del progetto ‘Gherardi Villaggio del Cinema’, Daniela Cervoni, in rappresentanza del gruppo Foto Unity, Luigino Baretta, Samuele Bellotti, Marco Gennari rispettivamente presidente e segretario del Fotoclub Controluce.

c. c.