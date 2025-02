Emozioni e inclusione, il teatro come terapia

Un progetto unico nel suo genere, dove il teatro diventa strumento di empowerment, comunicazione e benessere psicofisico. Centro Teatro Universitario, Spi-Cgil, Comune, dipartimento di Salute mentale dipendenze patologiche dell’azienda Usl, l’associazione ‘La Formica’ e Balamòs Teatro uniscono le forze per il laboratorio teatrale ‘Il teatro della mente nel teatro del corpo’, un progetto di teatro e salute mentale che si propone un duplice obiettivo: da un lato rafforzare, attraverso i linguaggi della scena, le competenze personali e le capacità relazionali dei partecipanti, dall’altro costruire reti sociali di sostegno in un’ottica integrata di salute pubblica e benessere degli individui.

L’iniziativa, la cui direzione scientifica è affidata a Giuseppe Lipani, direttore del Ctu, e quella artistica a Michalis Traitsis, si rivolge a operatrici e operatori sanitari, studentesse e studenti del corso di laurea Unife in Tecnica della riabilitazione psichiatrica, utenti dei servizi, familiari, caregiver e cittadinanza. Strutturato con cadenza settimanale da febbraio a maggio, il percorso si concluderà con una performance finale aperta al pubblico. Il laboratorio accoglie partecipanti con diverse esperienze e background, promuovendo l’inclusione sociale e la collaborazione tra operatori, studenti, utenti e familiari.

Attraverso la pratica teatrale i partecipanti potranno migliorare le proprie capacità comunicative, di osservazione, di ascolto e di gestione delle emozioni, trovando nel teatro uno strumento di trasformazione personale e sociale, catalizzatore di crescita individuale e collettiva, capace di creare comunità aperte e inclusive. "Siamo molto soddisfatti di avviare questo progetto – afferma Marco Bresadola, direttore del dipartimento di Studi umanistici –. Il laboratorio offre un’opportunità unica per esplorare il potenziale terapeutico del teatro, trasformando l’arte in un mezzo per sviluppare competenze emotive, relazionali e comunicative. Questo progetto non solo favorisce l’incontro tra diverse realtà, ma dimostra anche come il teatro possa essere un potente strumento di inclusione, cambiamento e cura, sia a livello individuale che comunitario".

"Attraverso questa iniziativa, sostenuta con un contributo di duemila euro dall’assessorato alle Politiche sociosanitarie, la città di Ferrara si arricchisce di una nuova opportunità di crescita e inclusione, in cui il teatro diventa un potente strumento di socializzazione e di sviluppo delle competenze relazionali", ha chiosato l’assessore Cristina Coletti.