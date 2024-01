Emozioni e musica. Il ricordo di Valentina

"È stato per tutti un pomeriggio di intense emozioni, accompagnate e sottolineate con grande maestria dai musicisti dell’orchestra Gino Neri". Così l’assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti ha commentato il ‘Concerto per Valentina’ che si è svolto domenica alla Sala Estense. "Ho voluto partecipare – ha proseguito l’assessore Coletti – per testimoniare la vicinanza mia personale e di tutta l’amministrazione comunale di Ferrara ai genitori e a tutta la famiglia della piccola Valentina, che ci ha lasciati improvvisamente poco più di un anno fa. La sua scomparsa è stata per tutti i suoi cari, così come per tutti i suoi compagni di classe e i suoi insegnanti, un evento dolorosissimo, ma il suo ricordo continua a tenere uniti quanti le hanno voluto bene, suscitando in tutti sentimenti di amore e di solidarietà. In suo nome, infatti, l’associazione Oltre le Nuvole, a cui va il nostro ringraziamento, ha già in programma importanti iniziative per i bambini e ragazzi del territorio e con i fondi raccolti grazie al concerto continuerà la propria opera di sostegno economico ai percorsi di riabilitazione per bambini con disabilità". L’evento è stato organizzato dalla famiglia di Valentina, figlia di uno dei musicisti dell’orchestra, per ringraziare quanti in questo anno si sono stretti a loro, con testimonianze di vicinanza e affetto. A presentare il concerto, introducendo i diversi brani musicali in programma, è stata Magda Iazzetta, dirigente dell’istituto comprensivo Don Milani, di cui fa parte la scuola primaria di Cocomaro di Cona frequentata da Valentina. A conclusione dell’evento Coletti ha ricevuto dall’associazione Oltre le Nuvole e dal suo presidente Tiziano Menabò una targa in ricordo dell’evento e a ringraziamento per la concessione del patrocinio e della sala.