Emozioni e musica, Unife ‘studia’ il pubblico

‘Il calore della Musica. Come il cervello reagisce alle emozioni’. È il titolo del progetto (presentato ieri al Ridotto) che analizza le reazioni emotive del pubblico a teatro durante l’ascolto della musica. La rilevazione, che vede uniti Unife e la Fondazione Teatro Comunale, sarà eseguita durante la messa in scena de Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, il 30 giugno e 2 luglio al Comunale, come anche durante le prove generali dello spettacolo inserito nel cartellone della stagione d’opera e balletto. La capacità che hanno certi brani di emozionare è nota a tutti. Il progetto si propone di misurare a distanza, in modo non invasivo e nel completo rispetto della privacy, la temperatura del volto degli spettatori presenti, mediante una sensibilissima termocamera.

È noto infatti che attivazioni emozionali del sistema neurovegetativo inducono modificazioni del circolo cutaneo e, di conseguenza, della temperatura. La ricerca – coordinata da Luciano Fadiga, docente di Fisiologia di Unife e direttore del centro di Neurofisiologia traslazionale dell’Istituto Italiano di Tecnologia – rileverà tali modificazioni, oggetto di futuro studio. Collaborano al progetto Rosario Canto e David Papo di Unife e Radim Nadbal dell’Iit. Dopo aver effettuato già alcuni rilievi in altre sedi, tra cui il teatro dell’Opera di Bilbao, grazie alla collaborazione con il teatro Abbado sarà possibile portare questo studio nella nostra città, registrando le reazioni vegetative con tecniche termografiche durante l’ascolto di musica operistica. A questo progetto sono invitati a partecipare gli studenti dell’Ateneo ferrarese. Verrà inviata loro una mail con le indicazioni per poter aderire gratuitamente al progetto e al contempo assistere alla realizzazione dell’opera mozartiana. I primi rilievi saranno realizzati il 27 giugno, in occasione della prova antegenerale. "I 30mila studenti iscritti sono parte pulsante del territorio e contribuiscono a rendere la città maggiormente viva ed attrattiva – spiega Alessandro Balboni, assessore ai Rapporti con l’Università –. Per questo vogliamo rendere Ferrara una città universitaria a tutti gli effetti". "In questi anni – aggiunge il direttore artistico della Fondazione Teatro Comunale Marcello Corvino – abbiamo progettato molto e pensato un teatro più in connessione con tutto il territorio, arrivando a inizio giugno 2023 con un fatturato per biglietti venduti superiore di tutto il 2019". "Lo studio del cervello nella percezione dell’espressione artistica è un campo di ricerca innovativo, siamo tra i primi ad avvicinarci" conclude Fadiga.