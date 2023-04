Emozioni naturali Viaggio per immagini dal Po all’Africa

Sarà il fotografo naturalista professionista Milko Marchetti il protagonista della terza delle quattro serate alla scoperta del regno animale e vegetale nella sala auditorium della biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42) in calendario oggi alle 20.30. In programma la proiezione di ‘Emozioni naturali - Slideshow e video naturalistici. Dal Delta del Po al Pantanal, dall’Islanda all’Africa, e poi bianchi e neri, ombre e luci, e non solo...’. La rassegna è organizzata dalla biblioteca Bassani, in collaborazione con il ‘Giardino delle Capinere’ della Lipu.