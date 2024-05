Empori Solidali, al via il festival ai Cappuccini

Al via sabato il "Festival Provinciale degli Empori Solidali". Che, alla sua terza edizione, si terrà ad Argenta, all’ex Convento dei Cappuccini. E’organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato "Terre Estensi", comune, Coop Alleanza 3.0, e dai quattro empori di Ferrara, Pomposa, Cento, ed Argenta. Che, con 150 volontari, assistono 520 famiglie e 1560 persone. Titolo dell’appuntamento: "Pensare in avanti guardando chi è indietro". Interverranno: Chiara Sapigni del Csv, Beatrice Acquaviva, di Caritas Bologna, Gianluca Benini, del Banco Alimentare, Stefania Malisardi, dell’osservatorio Povertà, Gino Mazzoli consulente universitario di Welfare. Moderatore: Davide Mancini, volontario dell’Emporio di Argenta.

n. m.