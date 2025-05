Empori Solidali in festa. Quarta edizione del festival dedicato al volontariato

Al via la quarta edizione del Festival provinciale degli Empori Solidali, un’occasione per riflettere maggiormente sul valore inestimabile del volontariato e sulla speranza per un futuro migliore. Un evento al suo debutto nella città di Ferrara, sebbene abbia già avuto modo di essere organizzato in altri contesti come Argenta, Pomposa e Cento. Vista l’occasione, il Comune di Ferrara ha scelto di confermare, anche quest’anno, il contributo di 15mila euro in favore dell’emporio solidale "Il Mantello", da molti anni attivo sul territorio ferrarese. "Una manifestazione rilevante – ha affermato l’assessore Cristina Coletti – che giunge a Ferrara per la prima volta. Questo è un ulteriore elemento d’onore e che spinge anche noi a dare il nostro contributo". "L’obiettivo è quello di far festa – ha specificato Chiara Sapigni (vicepresidente del Csv Terre Estensi) –, quindi avere un po’ di energia negli empori ferraresi. Noi come Csv abbiamo sempre proposto questa vicinanza alla famiglia e stiamo anche coordinando questi empori sparsi per la provincia. Questi sanno essere luoghi simbolo in cui volontari danno valore aggiunto alla donazione del cibo, perché per oggi non basta solo quello, ma serve anche una vicinanza concreta con le persone, per farle sentire meno sole". "Il tema scelto – ha raccontato Giulia Fiore (Coordinatrice della rete degli empori del Csv Terre Estensi) – è quello della speranza. Nel programma della giornata ci saranno numerosi interventi, come quelli dei sindaci di Argenta e Codigoro, così come quello del vice sindaco di Cento. Ci saranno anche l’arcivescovo Gian Carlo Perego e la docente Marianella Sclavi, esperta nell’arte di ascoltare. Concluderemo con delle esperienze personali da parte di imprenditori e di lavoratori che hanno dato l’opportunità a persone in difficoltà".

Riccardo Fattorini