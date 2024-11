’Emporio Fest’ per gli amanti di carte e fumetti

Tra giochi di carte in anteprima mondiale, giochi di società, ristoro e ambiti premi per i vincitori, domani sarà una giornata all’insegna degli amanti del fantasy, dei fumetti e delle sfide con carte e dadi. Si chiama "Emporio Fest" (nella foto di repertorio un evento con i fumetti) ed è un evento organizzato dalla fumetteria locale L’Emporio dell’Avventuriero allestito presso il Centro Polifunzionale Dillingen di via Fermi in scena oggi, dalle 10.00 alle 20.00. L’appuntamento più atteso dagli appassionati del genere è senz’altro il nuovo gioco di carte a tema guerre stellari dal titolo "Star Wars Unlimited: Crepuscolo della Repubblica", che potrà essere provato in anteprima mondiale prima del lancio ufficiale previsto l’8 novembre. In più, altri partecipanti già iscritti si sfideranno nel torneo "Flesh and Blood Constructed" e in altre competizioni, mentre chiunque potrà liberamente cimentarsi nei giochi da tavolo in anteprima e in altri tornei dedicati a grandi e piccini. Quello organizzato da L’Emporio dell’Avventuriero di Riccardo Diazzi si preannuncia infatti un evento coinvolgente e adatto a ogni età: per di più, durante la giornata sarà aperta anche un’area ristoro gestita dell’Ancora Pub di Ficarolo. In palio vi sono premi estremamente ambiti dagli amanti del settore: biglietti per l’ingresso al prossimo Lucca Comics and Games, ovvero l’evento dedicato a giochi e fumetti più importante d’Italia. Per i tornei è obbligatoria l’iscrizione mentre l’accesso al Polifunzionale è sempre libero.