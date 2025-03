Emporio ’Il Mantello’, un punto di riferimento per i più deboli

Ancora un importante forma di aiuto da parte de "Il Mantello" di Pomposa, creato 7 anni fa, che accoglie 57 nuclei famigliari con un totale di 175 beneficiari, inviati direttamente dai Servizi Sociali. Recupera e distribuisce alimenti ai socialmente fragili, attraverso il proprio Emporio Solidale, con l’obbiettivo di rendere maggiormente dignitoso il supporto alimentare, restituendo alle persone il piacere di mettere mano al carrello e di fare la spesa esprimendo le proprie preferenze ed abitudini alimentari, cosi da facilitare l’avvicinamento anche a quelle persone e quei nuclei che non si sono mai avvicinate ai servizi sociali o alle forme più tradizionali di aiuto alimentare (i pacchi spesa).

Gli alimenti derivano al 33% dal Banco alimentare di Imola, 15% ricevuti da aziende locali, 22% ricevuti dai cittadini tramite li progetto di Fra Galdino, 16% direttamente acquistati, 14% raccolte alimentari. L’Emporio ha fatto 138 giornate di apertura assolvendo a 645 spese effettuate dai beneficiari. I 27 volontari si interfacciano periodicamente per il monitoraggio dei percorsi individualizzati. Il Mantello mira altresì ad affiancare ed a prestare supporto alle persone in un proprio percorso che le sostenga nel migliorare le proprie condizioni economiche attraverso l’orientamento al lavoro tramite colloqui motivazionali per la ricerca lavorativa del territorio. L’emporio si distingue per essere un vero progetto di comunità capace di creare positiva sinergia e collaborazione con l’Ente pubblico e i servizi sociali. I volontari dell’emporio dedicano molta attenzione alla costruzione di progetti di responsabilità sociale d’impresa con le aziende e sviluppano il lavoro di rete con le altre realtà associative del territorio di riferimento. Lo scorso anno Il Mantello ha partecipato a 4 raccolte alimentari nei supermercati di zona e 2 farmaceutiche, effettuato 2 eventi festivi per i beneficiari e costruito con loro orti condivisi.

c. c.