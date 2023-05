Emporio solidale aperto a tutti "Basta presentare la domanda"

Fino al 31 maggio prossimo è possibile presentare domanda di accesso all’Emporio solidale, promosso da CSV Terre Estensi, Parrocchia San Nicolo di Argenta e Croce Rossa, con il supporto del Comune di Argenta. ll minimarket "speciale" in cui sarà possibile fare la spesa senza utilizzare denaro è un servizio rivolto alle famiglie in difficoltà residenti nel Comune da almeno un anno. È possibile scaricare la domanda allegata o rivolgersi all’ufficio servizi sociali del Comune (tel. 0532-330277- 330259) o nella sede dell’Emporio in via Trieste, 7a durante i giorni di apertura: martedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19; mercoledì dalle 9 alle 12. Il servizio è promosso per aiutare le fasce fragili della popolazione, quella più in difficoltà economica.