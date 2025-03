Emporio Solidale, cresce l’emergenza: "Aiutiamo a vivere 187 famiglie"

I volontari dell’Emporio Solidale chiamano a raccolta la popolazione del comune di Argenta per la seconda edizione della raccolta straordinaria di prodotti destinati alle famiglie in stato di disagio. Sabato prossimo a partire dalle 9 una ventina di volontari saranno davanti agli ingressi dei supermercati Conad di Argenta in via don Giovanni Minzoni e di Filo in via Guglielmo Marconi. Si raccolgono prodotti non deperibili, soprattutto tonno, zucchero, assorbenti, olio d’oliva, pastina all’uovo e detergenti per la casa. Per ragioni organizzative si invita la popolazione a non donare prodotti deperibili (carne, salumi, latticini e altro). L’emporio solidale è un progetto di comunità rivolto a persone e famiglie in difficoltà socio economica che vogliono migliorare la loro situazione. Un luogo dove un gruppo di volontari aiuta le persone a individuare bisogni e competenze per iniziare un percorso di miglioramento. In un piccolo market sono a disposizione dei beneficiari diversi beni di prima necessità e altre opportunità di ascolto formazione e orientamento. I servizi/prodotti che l’emporio solidale offre alle famiglie beneficiarie sono gratuiti per un periodo di 18 mesi. L’accesso avviene tramite i servizi sociali del Comune di Argenta, sotto l’egida del CSV Terre Estensi di Ferrara, che ha fatto da start-up. "Noi volontari saremo presenti tutti il giorno davanti ai due punti vendita – racconta la finalità dell’iniziativa Davide Mancini, punto di riferimento della meritevole organizzazione solidaristica – per raccogliere quello che ci sarà donato, che ricordo resterà sul territorio, nella sede dell’Emporio Solidale di via Trieste. La struttura è aperta tutte le mattine tranne il giovedì, dalle 9 a mezzogiorno, il mercoledì anche il pomeriggio, dalle 15 alle 18". L’Emporio Solidale svolge un lavoro prezioso sul territorio, soprattutto da quando la Caritas di Argenta ha chiuso i battenti, l’anno scorso. Da allora è diventato l’unico punto di riferimento per le famiglie disagiate. Il bisogno è in continua crescita: "Purtroppo è così – evidenzia Davide Mancini – siamo partiti con una cinquantina di casi, quattro anni fa (in giugno festeggeremo il quarto anniversario), al termine dell’epidemia di Covid. L’inflazione e la crisi economica ha fatto impennare le richieste di aiuto. Aiutiamo in parti praticamente uguali famiglie italiane e straniere; si tratta di 187 famiglie complessive. Il 40 per cento sono anziani soli e il 30% famiglie numerose".

Franco Vanini