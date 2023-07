"Emporio Solidale, raccolti 33mila euro"

L’Emporio Solidale è stato al centro del movimento di solidarietà che gli argentani hanno messo in campo durante l’alluvione. Lì è stata direzionata una parte del materiale donato e raccolto al Centro mercato, per essere messo a disposizione delle famiglie alluvionate di Campotto e Oltre Sillaro. E le donazioni che sono arrivate (e che stanno continuando ad arrivare) sono raccolte su un conto corrente dell’Emporio. Ecco il bilancio del sindaco di Argenta, Andrea Baldini (nella foto): "A oggi abbiamo raccolto più di 33 mila euro, ma sappiamo già che supereremo a breve i 40 mila. Abbiamo condiviso con le famiglie argentane che sono state colpite come utilizzarli, e ve ne daremo conto in trasparenza a breve. L’emporio Solidale è una buona notizia, è una bella storia che ha cambiato l’approccio al sostegno ai più fragili, qui ad Argenta e nei territori dove è stato aperto. Un luogo che fa comunità grazie al volontariato, una comunità presente per le famiglie assistite, ma anche per tutte le altre, come è stato dimostrato a maggio". La solidarietà non va in vacanza: "Da questo mese l’emporio solidale cresce: accoglieremo 154 famiglie, e con questa misura sostituiamo definitivamente le borse spesa che distribuivamo in stazione ad Argenta".