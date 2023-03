Endometriosi, un punto informativo e per la raccolta di fondi

È una malattia complessa, difficile da diagnosticare e può essere molto invalidante per le donne che ne vengono interessate: è l’endometriosi. "È importante parlarne, farla conoscere per poterla diagnosticare precocemente e poter mettere in atto la corretta terapia sia farmacologica che alimentare. Ecco perché – raccontano Daniela e Rita, volontarie della associazione Ape – abbiamo accettato volentieri l’invito di Coldiretti per essere presenti con un banchetto informativo nel mercato coperto di Campagna Amica di Via Montebello". Per tutta la mattinata molte persone si sono avvicinate al banchetto per conoscere gli scopi dell’associazione e le modalità di sostegno a questo progetto, tra cui anche la campagna ’I fiori della consapevolezza’, che si sviluppa anche oggi in 30 città italiane, tra cui Ferrara, e che vede a fronte di una donazione ricevere due fiori: una gerbera fiorita ed un vasetto con semi di girasole. A fianco dell’associazione anche l’amministrazione comunale di Ferrara, presente al Mercato con l’Assessore alle politiche sociali, Cristina Coletti. Apuntamento in piazza Trento Trieste, galleria Matteotti.