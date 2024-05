"Energia e trasporti, i pilastri di una politica che ha a cuore la città"

Fabrizio Salmi ha 69 primavere alle spalle ma per la politica è un novellino, benché sia la seconda volta che si schiera accanto a Roberta Fusari. Questa volta, per la verità, anche accanto a Dario Maresca nel rassemblement ‘I civici’ a sostegno del candidato di centrosinistra, Fabio Anselmo. È un ingegnere in pensione, per cui il piglio è da tecnico. I modi sono garbati: è un ‘fusariano’ doc. Sta sui temi, non innesca polemiche.

Salmi, come si è avvicinato alla politica?

"Tutto parte cinque anni fa, quando mi avvicinai a Fusari e al suo gruppo per la prima volta. Di lì, ho iniziato a collaborare con loro e ho lavorato in questi cinque anni. Mi sono sempre trovato molto bene perché nel corso delle nostre riunioni abbiamo sempre cercato di essere il più pragmatici possibile, senza dare troppo peso alle polemiche. Che è un po’ la cifra che contraddistingue anche la nostra lista".

I civici rappresentano una componente ‘moderata’ e slegata dalle logiche partitiche nella coalizione.

"Sì, abbiamo cercato di rispettare questa vocazione e di far prevalere il pragmatismo alle logiche partitiche che non ci appartengono. Tant’è che la nostra è una lista composta per lo più da persone che vengono dalla società civile".

I suoi temi forti?

"In sintesi direi: energia, mobilità e ambiente. Sono tre pilastri di un’azione amministrativa oculata e che abbia a cuore il futuro della città. La mobilità, a partire dal trasporto pubblico locale, va completamente ripensata in ottica green prediligendo l’utilizzo di mezzi ambientalmente compatibili. Disincentivare il traffico veicolare deve essere una priorità".

Lei si è occupato molto di teleriscaldamento. Che cos’ha in mente?

"Ho cominciato ad approfondire il tema diversi decenni or sono. Tema poi tornato alla ribalta a seguito dell’accordo tra Comune ed Hera. Sul Teleriscaldamento le chiacchiere stanno a zero: il pozzo di Casaglia ha le potenzialità per servire almeno il doppio delle utenze attualmente allacciate. Ebbene, anche questa deve essere una priorità".

Come vede questa campagna elettorale?

"Mi sembra complessa e spesso caotica. Il nostro contributo è molto chiaro: portare delle proposte concrete per il futuro della città. Non promettiamo la luna. Giochiamo per vincere".