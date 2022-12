Energia elettrica, l’autorità garante decide "Revocato il provvedimento cautelare su Hera"

Parzialmente confermati i provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie per presunte modifiche unilaterali illegittime delle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e di gas naturale. Revocati, invece, i provvedimenti cautelari nei confronti di Hera e A2A. All’indomani della notizia dell’avvio del procedimento da parte dell’Autorità garante per sette gruppi che forniscono energia elettrica, Hera aveva così commentato la notizia: "Riteniamo di avere sempre operato in modo conforme alle norme vigenti e nel pieno rispetto degli impegni contrattuali con i nostri clienti, proponendo rinnovi delle condizioni economiche solo qualora le stesse fossero in scadenza".