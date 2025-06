Energia, la sfida nucleare: "L’Italia ha le tecnologie. Può rispettare l’ambiente"

"Uscire dalla vulnerabilità". Forse è questa la frase che più di tutte racchiude il significato dell’evento ‘Nucleare: tra sostenibilità economica e ambientale’ organizzato ieri pomeriggio dall’associazione Guido Carli al Ridotto del Comunale. Già nel titolo dell’iniziativa, moderata dal capo della redazione del Carlino Cristiano Bendin, è contenuta la grande sfida dell’oggi per poter guardare al domani con più fiducia. È Gian Pietro Joime, componente del nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica di Chigi a mettere a fuoco per primo la necessità di "spingere sul nucleare". "L’Italia – scandisce – ha un grande patrimonio di competenze nell’ambito del nucleare e, se è vero che serve lavorare per la decarbonizzazione traguardando l’obiettivo di produrre 130 gigawatt con le rinnovabili, è altrettanto vero che occorre lavorare sulla fissione nucleare e in futuro sulla fissione". Su questo, differentemente rispetto al passato, anche l’Unione Europea – oltre al governo che ha da poco emanato un decreto legge uscendo "dall’impasse ideologico che ha caratterizzato il dibattito sul nucleare per decenni", come sottolinea il vicesindaco Alessandro Balboni – sta lavorando con convinzione. Ed su questo che si sofferma Simone Mori, fondatore e ceo di Eneosis. "In questi anni – spiega – molti dei progetti proposti hanno avuto esiti poco commendevoli ma adesso è il momento di fare il salto di qualità. L’Europa deve superare questo deficit competitivo e lavorare seriamente a un progetto, da cui l’Italia non può essere esclusa. Anche perché il governo italiano ha fatto un lavoro molto ordinato sul nucleare fino a oggi". Gian Luca Artizzu riprende i fili del ragionamento e indugia sull’esigenza di "uscire dalla logica delle contrapposizioni ideologiche su questo tema" orientando piuttosto il decisore politico a "lavorare affinché il sistema della regolamentazione non solo sia più snello ma anche più efficace e orientato al fare, al produrre". Marco Peruzzi sottolinea le "importanti innovazioni sul versante della nuova tecnologia smr, che si distingue per capacità di adattamento ai settori in cui c’è richiesta". La linea che imprime Pietro Maria Putti (uomo chiave nell’orientamento legislativo del governo Berlusconi, con il ministro Claudio Scajola), è molto chiara: "Liberiamoci dall’ideologia. L’Italia sul nucleare, grazie al suo know-how può giocare un ruolo da protagonista. Ne va della sua competitività, del suo futuro".

In apertura del convegno, i saluti del presidente della Fondazione Estense Riccardo Maiarelli, che ha ricordato Enrico Fermi e "i ragazzi di via Panisperna", e il presidente dell’Associazione ’Guido Carli’ Federico Carli: "Il nucleare garantirebbe all’Italia di dotarsi di una politica energetica che ne garantirebbe la competitività e riuscirebbe ad abbassare i costi dell’energia".

Federico Di Bisceglie