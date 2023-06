Energia prodotta da fonti rinnovabili Siamo in recupero

Il nostro territorio dimostra di essere in recupero rispetto ai più elevati standard regionali in campo ambientale (disponibilità di verde

urbano) e della qualità dei servizi (soddisfacente l’energia prodotta da fonti rinnovabili e raccolta

differenziata rifiuti urbani). E’ quanto emerge dal report ‘Misurazione del Benessere: confronti tra territori.

Positivo il quadro del territorio ferrarese, con 8 indici su 11 superiori alla media nazionale, che però si riducono a 2 se il confronto avviene rispetto alla media regionale. L’Emilia Romagna presenta, a sua volta, ben 10 indici su 11 superiori alla media

nazionale, per cui il confronto è con una realtà regionale di punta nel contesto italiano.

L’iniziativa, con lo scopo di rilevare i livelli di benessere dei 31 enti partecipanti fra 23 Province e 8 Città metropolitane di nove regioni italiane, è il prodotto di un protocollo d’intesa sottoscritto nel 2020

tra Istat, Upi, Anci e Regioni, con particolare coinvolgimento degli uffici statistica. La Provincia di Ferrara fa parte dal 2010 del Coordinamento uffici statistici delle Province italiane (Cuspi) e dal 2020 collabora alla realizzazione del progetto Bes. Ferrara nel campo della salute si presenta in linea con i valori nazionali, nonostante gli

effetti patiti dallo shock pandemico, specie se

si fa riferimento al tasso di mortalità degli ultra 65enni.

Sopra la media nazionale la provincia estense per gli indici istruzione-formazione (specie

sul terreno della formazione continua e dei Neet, cioè la quota di giovani che non studia né lavora) e lavoro -conciliazione tempi di vita (in particolare sulle differenze di genere nel tasso di inattività), oltre all’indice benessere economico (per esempio, fra pensioni di basso importo, differenza di genere nelle

retribuzioni e tasso di sofferenza nei prestiti bancari). I dati della capacità di riscossione della Provincia e il numero di amministratori donne nei Comuni, contribuiscono a collocare Ferrara sopra la media nazionale.