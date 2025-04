Energia pulita dal sole. Ecco il parco fotovoltaico

Energia pulita ottenuta dal sole nelle campagne di Bondeno, nel Ferrarese. È entrato in funzione il grande parco fotovoltaico per la produzione di energia elettrica rinnovabile realizzato dal Gruppo Hera in località Santa Bianca. I lavori, iniziati nel settembre scorso grazie a un investimento di circa 7 milioni di euro a carico della multiutility, sono infatti terminati e la produzione di energia totalmente green, che sarà immessa in rete o destinata alle imprese energivore del territorio, è già realtà.

Il nuovo impianto fotovoltaico, che conta 12.880 pannelli solari installati su un terreno di 9 ettari, ha una potenza di 9 megawatt. La produzione di energia elettrica attesa è di circa 13.500 MWh all’anno, corrispondenti al consumo di annuale di circa 5 mila famiglie. L’impianto a regime permetterà infine un risparmio in termini di anidride carbonica rilasciata nell’ambiente equivalente a quasi 6 mila tonnellate annue.

L’intervento rientra nel piano degli investimenti della multiutility volti a promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile, con l’obiettivo di contribuire in modo concreto alla decarbonizzazione dei consumi, accompagnando i territori serviti nel percorso di transizione ecologica. Il progetto, realizzato su un terreno privato e in accordo con l’amministrazione cittadina, consentirà al comune di Bondeno di ottenere una quota del valore dell’energia prodotta ogni anno da impiegare per interventi di mitigazione degli impatti ambientali come programmi di efficientamento energetico, diffusione delle fonti rinnovabili e sensibilizzazione della cittadinanza sui temi ambientali.

"Questo progetto è parte integrante del nostro modello di generazione dell’energia distribuito, dove la produzione di energia rinnovabile è vicina a chi la consuma, dai cittadini alle imprese – spiega Orazio Iacono, amministratore delegato del Gruppo Hera - Il nostro ruolo è infatti quello di supportare i processi di decarbonizzazione delle comunità, partendo dalla promozione dell’efficienza energetica fino alla creazione di impianti di produzione di energie rinnovabili, creando un sistema ‘cucito’ sul territorio, in cui produzione e consumo siano interconnessi. Solo con innovazione e investimenti sulle infrastrutture primarie possiamo infatti costruire un futuro energetico più competitivo e green: così sono nati, oltre a questo nel Ferrarese, progetti come gli energy park di Bologna e Faenza e l’impianto agrivoltaico a Cesena con la newco Horowatt".

Claudia Fortini